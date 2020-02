„Kamiony musí platit za jízdu po hlavním tahu z Jindřichova Hradce na České Budějovice přes Třeboň. Tomu se někteří dopravci snaží vyhnout, využívají neplacené úseky, jezdí přes nás a dopravní zatížení města se tím zvyšuje,“ uvedl starosta Petr Nekut.

Připomněl však, že ještě neuběhla dostatečně dlouhá doba, aby se daly dělat konečné závěry. „Nařízení začalo platit v lednu a dopravci situaci vyhodnocují. Zjišťují, jestli je lepší neplatit, ale ujet více kilometrů za delší čas, nebo zaplatit a projet méně kilometrů za kratší dobu,“ dodal starosta.

I když obce, přes které vedou neplacené úseky, hlásí navýšení dopravy, města na placených silnicích úbytek kamionů zatím nezaznamenaly.

„Nákladní automobily tu jezdí pořád. Ale možná se to změní a začnou jezdit druhou stranou, když zjistí, že tím ušetří,“ zmínila starostka Lásenice Eva Jelínková.

Snížení provozu nepozorují ani v Třeboni. Narazili tu ale na jiný problém. „Zavedení mýtného na silnici I/34 nám zvýšilo náklady například na svoz komunálního odpadu, protože místy také zpoplatněný úsek využít musíme. Proti mýtnému jsme protestovali, ale neúspěšně. Stále si myslím, že zvyšuje náklady všem dopravcům, včetně těch, kteří zásobují obchody. A tím pádem se to pak promítne do ceny zboží. A pokud na ministerstvu tvrdí, že ne, tak se pletou. Je to jen další tahání peněz do státní kasy,“ poznamenal starosta Třeboně Jan Váňa.

Kamionová doprava navíc Třeboň nezatěžuje tolik, jako právě Kardašovu Řečici, kde vede hlavní tah přímo centrem města. Už se ale usilovně připravuje stavba obchvatu. Poté, co obyvatelé města za jeho vybudování na podzim demonstrovali a zaslali petici s 1124 podpisy na vedení jihočeského Ředitelství silnic a dálnic, se věci daly do pohybu.

„Zrovna dnes jedu na jednání takzvaného výrobního výboru. Pracuje se na projektu pro územní rozhodnutí,“ doplnil řečický starosta Petr Nekut. Dokumentace má být dokončena a předána na příslušné úřady ještě v letošním roce.