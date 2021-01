První očkování v kraji dostal na Silvestra Václav Chmelík, emeritní primář budějovického infekčního oddělení. Nemocnice v dalších okresech začaly očkovat v pondělí 4. ledna, 25. ledna tak uplynulo 21 dnů od první dávky a očkovací centra začala s aplikací druhých dávek očkování.

Na rozdíl od prvních týdnů očkování, kdy zbývaly naředěné vakcíny např. po hromadných očkováních v domovech seniorů, kdy je objednaní klienti na poslední chvíli odmítli či onemocněli a nemohli je dostat, se teď nic takového neděje. Vakcín je málo a žádná nepřijde nazmar.

Kvůli tomu, že zbytkové vakcíny, které by jinak musely být zlikvidovány, dostali lidé mimo oficiální seznamy, tedy nezdravotníci či ti, kterým ještě nebylo 80 let, odešel minulý týden ze své funkce ředitel krumlovské nemocnice Jindřich Florián, s vysvětlením, že je raději dal náhradníkům z neoficiálního seznamu, který sestavili zaměstnanci nemocnice, než aby je vyhodil. A že si je vědom toho, že neuposlechnul nařízení hejtmana Kuby. Jak je to se zbytkovými vakcínami v jihočeských nemocnicích teď?

„Ty u nás teď v podstatě nemáme, co namícháme, to naočkujeme. Zbytkové vakcíny, to byla otázka prvních dnů,“ shrnul Vojtěch Remeň, pověřený vedením krumlovské nemocnice do doby, než nastoupí nový ředitel. Teď se na samém jihu kraje očkují převážně druhé dávky očkování. „V tuto chvíli se vakcíny mezi nemocnice dělí zhruba v poměru podle zaregistrovaných seniorů, nicméně teď se přeočkovává první vlna očkování, tedy zdravotníci, obyvatelé domovů důchodců a podobně,“ dodal. „Co nám přijde, to naočkujeme.“

Řeší i to, že s omezeným počtem vakcín nezvládnou všechny nově registrované seniory přeočkovat za 21 dnů. „Potřebovali bychom zhruba tisíc vakcín do konce příštího týdne, reálně jich dostaneme kolem pěti set, a tak musíme dávky rozplánovat, abychom to dokázali naočkovat alespoň do 28. dne,“ přiblížil s tím, že senioři, kterým se už podařilo přes systém získat termín očkování a mají první dávku za sebou, by druhou měli dostat 21. den. Ti ostatní by měli počítat s 28 dny.

Jeho slova potvrdila i šéfka představenstva holdingu Jihočeské nemocnice a. s. Zuzana Roithová. „Co se zbytkovými vakcínami, to je těžká otázka. Pokud by nepřišli pacienti přesně tak, jak jsou objednáni, zbývaly by, nicméně podle mých informací chodí všichni podle zamluvených termínů a jsou rádi, že budou naočkováni. Problém z počátků se zbytkovými vakcínami tedy nemáme.“

Pokud by přece jen k výpadku ze strany objednaných došlo, doočkovávali by se zaměstnanci nemocnic, kteří se pro vakcínu rozhodli až později anebo mohou být očkováni až teď, protože předtím byli nemocní apod. „Rezerva je tedy mezi zdravotníky, případně i v pobytových zařízeních,“ uzavřela šéfka Jihočeských nemocnic.