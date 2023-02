V minulých dnech jsme se v Malenicích sešli s jeho synem, Zdeňkem Podskalským ml. „Pokud se mne někdo na tátu zeptá, nebo jak na něj vzpomínám, přijdou mi ty vzpomínky hodně civilní,“ popisuje svoje pocity český filmový dokumentarista, režisér, autor námětů a scenárista (65). „Ty vzpomínky jsou každodenní. Kdybych se k nim pouze vracel, bylo by to asi jiné,“ dodává.

Čas u kávy pomalu utíká a já naslouchám člověku, jehož otec byl pro mnoho českých herců, včetně těch velmi náročných nebo lépe řečeno impulzivních, ikonou. Důvodem civilnosti zmíněných pocitů je prý totiž každodenní kontakt mezi nimi – otcem a synem. „Řeším tisíc věcí a v duchu se ho ptám, jak by to viděl nebo dělal on,“ usmívá se Zdeněk Podskalský ml.

Odpovídá vám?

Už v dětství jsem se naučil myslet jeho způsobem. Když ke mně mluvil, tak mne učil logicky přemýšlet. Řekl bych, že Zdeněk Podskalský ml.Zdroj: Osobní archiv Zdeňka Podskalského ml. mne vedl až k chladné, analytické a logické racionalitě. Díky tomu jsem se naučil řešit věci jako on. A díky tomu poznám, co si myslel nebo proč se rozhodl zrovna tak, či onak. Když vidím nějakou scénu nebo gag ve filmu, tak vím, proč k němu došel. I třeba proč udělal chybu. Takže mně je jeho způsob myšlení strašně blízky. I když je rozdíl v nějakém talentu. Byl velmi pohotový, měl smysl pro humor.

Před chvilkou jste svého otce charakterizoval jako člověka, který byl velmi racionální a uměl se na věci kolem sebe dívat zdravým úsudkem. Přitom byl ale i velký bohém. Jak tohle spolu souvisí?

Táta žil dva životy, měl dvě tváře. Tu jednu takovou tu mediální – laskavou a moudrou. A tu druhou, kdy byl, řekl bych, poněkud rozpustilý. Ta nebyla tak veřejně známá, ale on si na tom zakládal. Je zajímavé, že kdykoliv s Jiřinou Jiráskovou tvořili mediální dvojici, tak to vypadalo, že vše je v absolutním souladu. A když mluvil se mnou, tak se prezentoval jinak. Byl bonviván, člověk, který má rád večírky, zábavu, rád flámoval.

Zdeněk Podskalský byl zlatý člověk, vzpomíná Zdeněk Troška

Spíš jsem se chtěl zeptat, zda to, že působil klidným dojmem, nebylo jen matení. Uměl se docela normálně vzteknout?

Uměl se vzteknout, ale fakt výjimečně. V tomhle jsme s tátou byli stejní. Člověka nejvíc rozčílí, když věci nerozumí. Nevíte, co se děje. A pak vybouchnete. Táta třeba nebyl při natáčení na place. Nebyl agresivní, nekřičel, nechával věci vyřizovat někoho jiného, třeba produkční. Ale například v osobních věcech uměl být hodně impulsivní.

Určitě vídáte otcovy filmy. Jak se na ně s odstupem let díváte? Co třeba Postřižiny (režisér Jiří Menzel), kde hrál s panem Jaroslavem Vozábem a hodnotili zkrácenou sukni paní Magdy Vašáryové?

Když táta točil svoje slavné filmy, bylo mi 13, 15 nebo 17 let. Moc mne to nebralo, měl jsem úplně jiné zájmy (smích). Jiné to začalo být až postupem let, kdy jsem začal vidět do té profese a pochopil, jak dobře je to udělané. Nebo pracně a složitě. A přitom to vypadá jako lehká komedie. Ale také poznám, kdy to, tak říkajíc, odfláknul.

Není vám tak trochu líto, že je otec spojován vlastně pouze s úzkým výčtem filmů? Se Světáky, Trhákem, Křtinami? A že se i novináři v podstatě ptají pouze na tato díla? Přitom jeho tvorba je mnohem delší a zajímavější.

To asi ano. Ale já si přesně tohle beru tak trochu za úkol, že se pokouším prezentovat i jiné jeho stránky. Chystám vydání jeho slavných humorných textů a povídek. To už je trochu vyšší level, takový filozofický humor. A máte pravdu v tom, že novináři vidí pouze několik bodů a točí se kolem nich. Na druhou stranu to posiluje ten zájem, protože třeba Světáci se stali opravdovou klasikou.

Měl váš otec oblíbeného herce? Někoho, koho považoval za kamaráda, za přítele?

Jednoznačně Vlastimila Brodského a jednu dobu i Miloše Kopeckého. Ale také spoustu hereček, které ho měly rády jako přítele. Vzpomínám si třeba na Janu Brejchovou nebo Ivu Janžurovou. Všichni to byli blízcí kamarádi a jezdili sem za ním, do vily v Malenicích.

Vila Marie. Když před deseti lety zemřela Jiřina Jirásková, patřila vám pouze polovina vily. Druhá půlka blízké kamarádce paní Jiráskové. Nyní už je vila celá vaše. Jaké s ní máte plány? Neuděláte z ní třeba muzeum?

Určitě ne. Vila byla dřív strašně krásná, ale čas se na ní dost podepsal. Dlouho tam byl takový barokní nábytek paní Jiráskové. A to se mi zase tak úplně nelíbilo. Jsem rád, že se vila vrací do podoby z dob mého dědečka a mojí babičky.

Je něco, co jste si s tátou nestačili říct a nyní byste to chtěl napravit, ale už je to nemožné?

Zcela určitě. To mají všichni. Ale jak zaznělo na začátku, já s ním často mluvím i nyní.

Režisér Zdeněk Podskalský byl velmi spjat nejen s Malenicemi, ale celým regionem. Byl i duší Mezinárodních dudáckých festivalů ve Strakonicích. Svůj talent životního filozofa zúročil také jako herec v komedii Postřižiny. Zemřel v pátek 29. října 1993, pochován je v rodných Malenicích.