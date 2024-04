Když si chtějí v Přídolí udělat větší akci pod střechu, musí vzít zavděk, alespoň prozatím, školní tělocvičnou. „Tam ale nevyhovuje akustika ani topení, a tak stavíme pohostinství se sálem pro 150 lidí,“ shrnul na stavbě starosta Přídolí Vítězslav Jílek, který stojí v čele obce od roku 2016. „Bude tu pódium, můžeme tu mít i menší kino nebo divadlo.“

V budově nebudou chybět ani veřejné toalety, které budou otevřené třeba během akcí v přilehlé farské zahradě. Přídolští si už tak nebudou muset objednávat mobilní WC. „Do budoucna tu vznikne i hřiště na nohejbal, malou kopanou nebo volejbal, propojíme to s pohostinstvím,“ říká starosta. „Budeme se snažit sehnat dobrého nájemce, který by toto místo zatraktivnil. Mohli by se tu zastavovat i cyklisti, kteří tudy jezdí.“ Přes Přídolí vede značená cyklotrasa z Velešína do Zátoně.

Nová stavba bude energeticky pasivní. „Bude na ní i velká fotovoltaika, takže i pro nájemce by mohla být velmi zajímavá z hlediska nájmu a provozu,“ vysvětlil starosta s tím, že pasivita domu byla jednou z podmínek dotace, kterou městys získal od Ministerstva průmyslu a obchodu z grantového programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití.

V Přídolí roste zbrusu nový společenský sál. Staví ho i zdící robot. Na snímku starosta Přídolí Vítězslav Jílek.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Přídolí na stavbu, jejíž stavba vyjde na 27 milionů, dostalo dotaci 22 milionů. „Přídolí má sedm set trvale bydlících, rozpočet je 15 milionů. Z toho postavit takto náročnou akci je bez dotace v podstatě nemožné,“ poznamenal Vítězslav Jílek. „A brát si na to úvěr by bylo z pohledu nás, současných zastupitelů, krátkozraké.“ Stavba už je sedm let na papíře, stavět se ale začalo až letos. Tak dlouho trvalo, než se Přídolským podařilo sehnat financování.

Sál bude využíván nejen na kulturu, dostal přívlastek multifunkční. „Budou tam velká vrata, betonová podlaha, jsme schopni tam i uskladnit obecní věci, zajet do něj i s technikou,“ popsal starosta. „Nechceme tu mít parkety a mít tam jen čtyři zábavy za rok. Sál by měl sloužit i stolním tenistům, a díky tomu, že je pasivní, se dostaneme s pronájmem do řádů desítek korun. Může se tu cvičit i aerobik a nemusí se kvůli tomu vytápět celá tělocvična, která dnes stojí tisíc korun za hodinu.“