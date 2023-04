Důchodkyně Jana Machová žije v domácnosti se dvěma kočkami, také na ni zdražování dopadlo. "Kapsičky dříve stály do 15 korun, teď běžně přes 20 korun. Když si vezmete, že každá z koček denně spořádá minimálně dvě, tak za měsíc už je to znát. Zkoušela jsem nakupovat levnější varianty, ale ty jim moc nechutnají, takže vždycky čekám na akce a nakoupím si kapsiček víc do zásoby," popsala seniorka.

Změnu chování zákazníků vzhledem ke zdražování potvrzují i prodejci chovatelských potřeb. Lidé podle nich pečlivěji rozmýšlí, za co peníze vydají. "Zdražil u nás v podstatě veškerý sortiment, řekl bych až o 30 procent. Lidé, kteří kupovali vždy to nejlevnější, i když ceny nebyly tak vysoké, třeba částečně přešli do supermarketů nebo na internet. Pak jsou tu lidé, kteří dopřávali svým psům to nejlepší krmení. Kupují ho sice stále, ale už si k němu nevezmou například tolik pamlsků," potvrdil jeden z prodejců chovatelských potřeb v Jindřichově Hradci. Zvýšení cen potřeb pro chovatele podle něj v podstatě kopíruje růst cen potravin. Řada pamlsků pro psy se navíc dováží až z Asie, především Číny nebo Thajska.

Na útulky pro zvířata zatím zdražování krmiv, hraček a dalších chovatelských potřeb v plné síle nedopadlo. "Stále žijeme ze zásob, které nám štědří lidé věnovali ve vánočních sbírkách. Zdražení jsme tak zatím ještě příliš nepocítili a jeho dopad bude posunutý. Dalším faktem také je, že zvířátek u nás máme přes zimu méně," konstatovala předsedkyně Petra Jirsová ze spolku Cibela v Jindřichově Hradci, který se stará o toulavé kočky. Všeobecné zvyšování cen ale přineslo jiný trend. "Tím, jak zdražování postupně na lidi dopadá, tak sledujeme, že nám ubývá dárců. Určitě to na nás během léta také dolehne, až dojdou zásoby. Budeme pak muset nakupovat krmivo i stelivo ve větším," řekla Petra Jirsová. Kvůli drahému vytápění také během zimy nefungují některá soukromá depozita, která spolku poskytují dobrovolníci.

Češi jsou národem pejskařů a v našich domácnostech podle průzkumů žije více než 2 miliony psů. U koček je to přibližně 1,5 milionu. Mezi další oblíbená zvířata patří rybičky, papoušci a malí hlodavci, jejich počty se pohybují v řádu desetitisíců.