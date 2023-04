V Zelený čtvrtek, tedy čtvrtek před Velikonočním pondělím, by se podle tradice měly jíst zelené pokrmy. Vybrali jsme pro vás recepty, které byste rozhodně měli vyzkoušet - nejen že jsou výtečné, ale jsou také zdravé a plné vitamínů. Některé z nich dokonce pocházejí ze šumavské kuchařky Lucie Kohoutové. Pokud nevíte, co se špenátem nebo kopřivami, čtěte dále. Tak dobrou chuť!

Špenátovo-kopřivová polévka (ze Strašínska)

Potřebujeme: hrst nasekaných špenátových listů, hrst nasekaných vršků kopřiv, kousek másla, jednu jarní cibulku, jedno vajíčko, česnek, sůl, pro vylepšení jeden tavený sýr.

Špenátová polévka.Zdroj: archiv DeníkuNa másle osmahneme cibulku (pouze tak, aby byla světlá), přidáme špenát a kopřivy, promícháme a zalijeme vodou, osolíme a povaříme. Polovinu polévky pomixujeme, vrátíme do hrnce, přidáme sýr, česnek a rozkvedlané vajíčko. Povaříme.

Vaječná pěna s tvarohem a pampeliškovými listy

Potřebujeme: 4 natvrdo uvařená vejce, 25 dkg měkkého tvarohu, lžičku mleté sladké papriky, lžíci másla, pampeliškové listy, bílý pepř, sůl, pažitku.

Vejce rozkrojíme, vyndáme z nich žloutky a bílky najemno nasekáme. Tvaroh utřeme se žloutky, mletou paprikou a změklým máslem do pěny, přidáme připravené bílky a jemně nasekané pampeliškové listy, opepříme, osolíme a zamícháme. Pěnu mažeme na plátky bílé veky a zdobíme nasekanou pažitkou.

Kopřivový sirup

Kopřiva je naše nejlepší léčivá rostlina na pročištění krve a krvetvorbu. Má též dobrý vliv na slinivku břišní, proto se kopřivou snižuje i obsah cukru v krvi. Je to přírodní kartáč na ledviny. Komu nechutná čaj z kopřiv, může užívat tento sirup. Je v něm sice cukr, ale sirup nevaříme, takže uchováme vše, co potřebujeme.

Potřebujeme: asi 100 vršků kopřiv (maximálně 2 horní listová patra), 3 a půl litru vody, 1 a půl kilo krystalového cukru, 2 citrony.

Kopřivy.Zdroj: archiv DeníkuVodu převaříme a nalijeme na kopřivy, přikrájíme citrony a necháme 24 hodin stát. Druhý den přecedíme přes plátno, zahřejeme, přidáme cukr a mícháme do rozpuštění. Teplotu držíme pouze asi na 80 stupních. Je to sirup do vody, takže nemá konzistenci medu. Horký sirup nalijeme do lahví a otočíme dnem vzhůru. Takto necháme stát do vychladnutí.

Recepty ze šumavské vesnice. Osvědčené, staré rodinné poklady. Vydalo budějovické nakladatelství Dona.Zdroj: nakladatelství DonaPrvní tři uvedené recepty pochází z knihy Recepty z šumavské vesnice, kterou vydalo budějovické nakladatelství Dona.



Autorkou je Lucie Kohoutová. Sbírá a zapisuje recepty od lidí, kteří mají své osvědčené rodinné poklady stále v paměti. Autorka recepty řadí podle ročních období od jara do zimy, vzhledem k dostupnosti surovin, nevynechává ani vaření o svátcích, jako jsou Vánoce, Velikonoce, masopust.



Kniha je doplněna povídáním o Šumavě a lidových zvycích, pověstmi a tajemnými příběhy.

Brokolicový krém

Potřebujeme: 500 g brokolice, 1 litr zeleninového vývaru, 250 ml smetany, 1 cibuli, 2-3 stroužky česneku, dvě lžíce másla, sůl, pepř.

Brokolice.Zdroj: archiv DeníkuCibuli pokrájíme na jemno a zpěníme na másle. Přidáme očištěnou brokolici, klidně i s košťálem pokrájeným na menší kousky. Přidáme pokrájený česnek, zalijeme vývarem a smetanou a vaříme 20-25 minut. Poté polévku rozmixujeme tyčovým mixérem a ještě krátce povaříme, dochutíme solí a pepřem. Pro případné zahuštění je možné v polévce uvařit a rozmixovat jeden nebo dva brambory. Podávat můžeme například s opečenými krutonky.

Zelené placičky z hrášku a brokolice

Potřebujeme: 1 brokolici, 180 gramů hrášku, 2 vejce, 2-4 lžíce hladké mouky (nebo namletých ovesných vloček či strouhanky), 80 gramů nastrouhaného tvrdého sýra, bylinky, sůl a pepř, olej.

Krátce povařenou brokolici posekáme společně s hráškem a spolu se všemi ostatními surovinami smícháme do husté hmoty. Z té pak tvarujeme placičky zhruba jeden centimetr vysoké a klademe na plech vyložený pečicím papírem. Potřeme olejem a pečeme v troubě na 200 stupňů zhruba 25 minut, nebo do zezlátnutí. Placičky je také možné opéct na oleji na pánvi. Podáváme například s jogurtovým dipem s bylinkami a citronovou šťávou.

Špenátový koláč se sýrem

Potřebujeme: Těsto: 320 gramů hladké nebo celozrnné mouky, 130 gramů másla, 1 vejce, 2-3 lžíce studené vody, sůl (nebo lze použít těsto listové). Náplň: 250 ml smetany ke šlehání, 250 ml mléka, 4 vejce, 250 gramů špnátu (čerstvého), 80 gramů tvrdého sýra, sůl, pepř, bylinky a muškátový oříšek.

Špenátový koláč.Zdroj: archiv DeníkuVšechny suroviny na těsto dejte do mísy a propracujte, až vznikne hladké těsto. To nechte půl hodiny odpočinout v chladu. Špenát spařte horkou vodou a nechte okapat, můžete i pokrájet na menší kousky. V misce si vyšlehejte vajíčka se smetanou a mlékem, k tomu přidejte nastrouhaný tvrdý sýr a dochuťte solí, pepřem, bylinkami i muškátovým oříškem. Poté rozválejte těsto a vyložte jím koláčovou formu. Tu poté naplňte špenátem a zalijte tekutou smetanovou směsí. Koláč pečte na 180-200 stupňů zhruba 40 minut, dokud jeho okraje nezezlátnou a náplň neztuhne.