/VIDEO/ Na Jindřichohradecku se ve středu dopoledne konalo další kolo zemědělských protestů. Desítky traktorů, nákladních aut a další techniky opět vyjely na silnice. Zemědělci chtěli protestní jízdnou upozornit především na situaci na trhu s obilím i podle nich přebujelou byrokracii.

Zemědělské protesty v Jindřichově Hradci | Video: Jana Urbanová

V Jindřichově Hradci se agrárníci začali scházet v lokalitě u bývalé Ladovky už před půl desátou, aby následně společně vyrazili na okružní jízdu po kruhových objezdech na okraji města. Protestu se zúčastnilo celkem 38 kusů zemědělské i další techniky. Dorazili zástupci zemědělců z obcí Pleše, Pluhův Žďár, Velký Ratmírov, Rodvínov, Horní Radouň, Ratiboř i Deštné nebo Nové Včelnice.

„V tuto chvíli nás nejvíc tíží situace na trhu s komoditami, nejen díky ukrajinskému obilí, ale celkově dovozu ze třetích zemí, kdy se totálně zhroutil trh. My v současné době máme ceny jako v 90. letech přitom náklady jsou úplně někde jinde a ani to obilí dneska nikdo nechce a my bojujeme o vlastní existenci. Vysíláme tak signál do Bruselu,“ nastínil hlavní důvod za organizátory Vladimír Matějka, ředitel podniku ZEVERA Horní Radouň. Protest skončil krátce před polednem a žádné větší komplikace v dopravě nezpůsobil.

Protestní jízdy uspořádali také nespokojení zemědělci na Dačicku a Třeboňsku. Celkem se podle údajů okresní agrární komory zapojilo do protestů na Jindřichohradecku 70 zemědělských strojů a dalších vozidel. Pokud by zemědělci s požadavky neuspěli, jsou připraveni nátlak dál stupňovat.