Pan Němec byl šestnáct let radním města, z toho dvanáct let zastával pozici místostarosty.

Vzpomínku nabídl bývalý starosta města Karel Matoušek: „Začali jsme na radnici spolu, přál jsem si, aby tam šel. Po určitých peripetiích, když jsme vyjednali koalici, se to povedlo, a od té doby jsem se na něj mohl – stejně jako na pana Königsmarka – vždycky spolehnout. Spoustu věcí, které se v Hradci udělaly, jsme dělali všichni společně. Freda to většinou zajišťoval po technické stránce. Za nás se například opravila celá Klášterská a Růžová ulice, od pošty až dolů na nábřeží, to dodnes drží. Mezi další velké věci, na kterých jsme pracovali společně, to byla například výstavba na sídlišti Hvězdárna, aquapark, bazén, sportovní hala, to všechno byly záležitosti, které bylo ve městě potřeba udělat a to se povedlo. Pro mě to je strašně špatná zpráva, léta běží a je to velké překvapení a smutek. Byli jsme dávní kamarádi i mimo úřad, o to je to pro mě těžší.“