Jan Stráský se narodil 24. prosince 1940 v Plzni. V roce 1992 byl posledním federálním předsedou vlády Československa. Působil rovněž jako český ministr dopravy a zdravotnictví, byl poslancem, také ředitelem Krajského úřadu Jihočeského kraje. V letech 2011 a 2012 byl šéfem Správy Národního parku Šumava.

Když v rozhovoru pro Deník před sedmi lety vzpomínal na své působení ve federální vládě, řekl, že se na něm coby na člověku kompromisu shodli jak Klaus, tak i Mečiar. „Bylo to tóčo," komentoval léto a podzim posledního roku společného fungování státu Čechů a Slováků Jan Stráský. „Nikdo nevěděl, jak dlouho ještě bude federální uspořádání trvat," vzpomínal.

Po odchodu do penze žil hlavně turistikou. Po mozkové mrtvici chodil jen s námahou, byl částečně ochrnutý. Jeho domovem byly Prachatice.

Jako kandidát do komunálních voleb v Prachaticích o sobě před lety napsal: "K jižním Čechám mám vztah především prostřednictvím svého tatínka, který se narodil v Trhových Svinech a již jako děti nás tam velmi často vodil. Díky tomu jsem také poznal Prachatice, kudy jsme s tátou z Plzně na kole jeli v roce l953 do jeho Svin. V penzi tam otec byl každoročně od velikonoc do Všech svatých a tak jižní Čechy poznaly velmi dobře i mé děti, z nichž dcera teď žije nedaleko Prachatic. V roce l987 jsem koupil pro TJ Banka Praha od města Prachatice bývalou školu na Libínském Sedle, v níž je od té doby Turistická základna sloužící doposud organizovaným turistům i veřejnosti. Kráse Prachatic, které jsem vždycky obdivoval, jsem propadl natolik, že mám v tomto městě od roku 1998 trvalé bydliště."

Potvrdil, že jeho hlavní životní zálibou bylo cestování. "I v těžkých podmínkách pro vycestování z Československa v té době se mi podařilo navštívit desítky zemí – od návštěvy severní Afriky na motorce v roce l969 až po horolezeckou expedici do Himálají v roce 1979 skříňovým autem Avia, které nám mimochodem velmi pomohlo při přestavbě opuštěné školy na Libínském Sedle. Díky mému působení v různých sportovních funkcích jsem mohl přispět k tomu, aby se do ciziny dostaly stovky dalších turistických a horolezeckých nadšenců. vou zálibu v cestování jsem ovšem rozvinul zejména po roce l989. V roce 1991 jsem se aktivně zúčastnil obnovy Klubu českých turistů," napsal Jan Stráský.