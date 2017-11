Ženě se nechtělo do vězení. Měla ale smůlu

České Velenice - Žena se rozhodla, že do vězení nenastoupí. Policisté ji ale vypátrali.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Vladimír Meluzin

Nejpozději 27. září měla do českobudějovické věznice nastoupit žena (ročník 1974). Ovšem tak neučinila. "Dne 25. října byla vypátrána hlídkou městské policie v jednom z domů v Českých Velenicích a následně Policií ČR dodána do výkonu trestu odnětí svobody do věznice, neboť bez závažného důvodu nenastoupila k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, který jí byl uložen za dříve spáchanou trestnou činnost rozsudkem soudu," popsala hradecká policejní mluvčí Hana Millerová.



Podle jejích dalších slov se tak odsouzená žena svým jednáním dopustila trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. "Žena, které se do vězení nechtělo, si tak patrně za zamřížovaným oknem pobude o nějaký čas déle," sdělila Hana Millerová.