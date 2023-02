Policisté rozjeli pátrací akci, do které se postupně zapojila desítka policistů ze čtyřdvorského obvodního oddělení, oddělení hlídkové služby, psovod se služebním psem a letecká služba s dronem. Policisté vyrazili do oblasti, kde se měla žena nacházet. "Šlo o čas, protože hrozilo, že by si mohla něco udělat," řekla policejní mluvčí. Postupně pročesávali terén, ve kterém je kromě lesů také několik rybníků.

Po necelé hodině pátrání přišla dobrá zpráva: policisté ženu našli v porostu u Mladohaklovského rybníka právě včas. Byla zraněna na rukách i nohách. Do péče si ji převzali zdravotníci.