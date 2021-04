V pondělí otevřely kromě škol i některé obchody. Radost měly hlavně ženy, když mohly dětem dokoupit boty nebo školní potřeby.

V pondělí ráno, kdy otevřely některé obchody, nakupovala maminka s dcerou v jindřichohradeckém papírnictví potřeby do školy. | Foto: Deník/Jitka Davidová

V jindřichohradeckém papírnictví na Náměstí Míru vybírala věci do školy maminka s dcerou z Kardašovy Řečice. „Sháním sešity pro dceru, která chodí do třetí třídy, už neměla do čeho psát. Psala na papíry. Teď otevřeli, tak nakupujeme sešity, gumy, náplně do gumovacího pera,“ svěřila se maminka Adéla Másílková, která byla v Jindřichově Hradci s dcerou u lékaře.