Pístina - Dlouho plánované stěhování klientek z Domova Pístina pro osoby se zdravotním postižením nabývá konkrétních rysů.

Domov pro osoby s postižením v Pístině. | Foto: Zdeněk Píša

56 žen se na přelomu roku přestěhuje do chráněných bydlení v Třeboni, Lomnici nad Lužnicí, Jindřichově Hradci a Lišově. Nové domy jsou již zkolaudované.

„V současné době už se řeší poslední úpravy, dokupuje se vybavení, aby se klientky mohly nastěhovat," informoval vedoucí pístinského zařízení Aleš Adamec. V každém nově vzniklém bydlení bude s klientkami vždy vedoucí domácnosti a další sociální pracovníci, kteří budou ubytovaným pomáhat. „Někdo zvládne skoro vše sám a neovládá jen hospodaření s penězi nebo uvaření složitějšího pokrmu, jiný potřebuje pomoc celodenní. Klientky však na přechod do nových lokalit dlouhodobě připravujeme," ubezpečil Aleš Adamec.

Současné klientky tak do svých budoucích domovů již v tuto chvíli dojíždějí, chodí zde například nakupovat a seznamují se tak s prostředím.

„Chceme je co nejvíc zapojit do příprav, takže se podílejí i na dovybavování bydlení," dodal vedoucí domova.

Když se poprvé začalo uvažovat o tom, že se klientky z Pístiny přestěhují, vyvolalo to například v Třeboni vlnu nevole místních občanů. Aleš Adamec ale vidí budoucnost vcelku optimisticky. „Obavy budoucích spoluobčanů jsou, ale jak naše dámy jezdí do svých budoucích domovů, sedá si to a myslím, že to nebude problém. Lidé zjišťují, že jsou to lidi jako jiní, jen občas potřebují určitou pomoc," míní.

Jasno zatím ale není v tom, co vznikne v objektu, který hendikepované ženy opustí. Budova je majetkem Jihočeského kraje, který o budoucím využití stále jedná. „Ohledně Pístiny mohu jen ve zkratce naznačit, že vše bude předmětem dalších jednání," uvedl tiskový mluvčí kraje Radek Šíma.

Starosta Pístiny Antonín Fišer potvrzuje, že jednání stále pokračují. „Rozhodující slovo má samozřejmě kraj coby vlastník a my máme příslib, že jako obec budeme informováni o následném využití," uvedl. Podle něho by se nabízelo, aby zde vznikla některá z forem domova pro seniory. „Máme především obavy z toho, aby sem nebyli v budoucnu umístěni nějací nepřizpůsobiví občané," naznačil starosta.

Co zatím jisté je, že od 1. ledna zanikne Domov Pístina a činnost zahájí nová služba Chráněné bydlení Naplno.

Petra Lejtnarová