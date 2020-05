Konečně se otevřely zahrádky restaurací. O víkendu jsem se tedy vydala na svůj oblíbený bizoní ranč. Měla jsem radost, že nemusím doma vařit. A potom jsem vám o svém kulinářském zážitku chtěla napsat.

Lucie Váchová - váš člověk v Deníku. | Video: Deník

Ale… Všechno se změnilo ve chvíli, kdy jsem z hlavní silnice odbočila do lesa. Tedy do lesa… Spíš do toho, co z něj zbylo. Cestu jsem nepoznávala. Kolem silnice stály hromady pokácených stromů a místo lesa měsíční krajina.