Jindřichohradecko - Silné sněžení, kluzké silnicie, tak vypadá pondělní ráno. Přineslo i vážnou nehodu.

V Nežárecké ulici v J. Hradci se střetl autobus s osobním autem. | Foto: Deník/Lenka Novotná

16.07 hod. - Na Jindřichohradecku se od rána staly tři nehody. Za všemi stála kluzká silnice. U Člunku ráno dostal řidič osobního auta smyk a v protisměru se střetl s dalším autem, kde se zranila řidička a spolujezdec. U Děbolína řidička po smyku skončila s autem na střeše. V J. Hradci v úzké Nežárecké ulici se srazil autobus s osobním autem.



15.00 hod. - Pomalu přestává sněžit. Silničáři prohrnují zbylé úseky a varují, že může přijít náledí, jakmile tepolty klesnou pod bod mrazu.



13.59 hod. - U Kunžaku se objevila ledovka v délce zhruba jednoho kilometru. Na místo byli vysláni silničáři, je nutná zvýšená opatrnost.



13.20 hod. - V J. Hradci v Nežárecké ulici se střetl autobus s osobním autem. Silnice zůstala ve směru na Políkno průjezdná. Na místo vyrážejí záchranné sloužky.



13.18 hod. - Po poledni se stala nehoda na výpadovce z Jindřichova Hradce na Kardašovu Řečici. Vozidlo je odstavené v levém jízdním pruhu ve směru na J. Hradec.



12.00 hod. - Sněžení nabývá na intenzitě.



9.27 hod. - Podle informací z dispečinku jindřichohradecké správy a údržby silnic jsou všechny komunikace sjízdné, ale zásah pokračuje. Silničáři nejdříve vyjeli v sobotu, kdy se po ochlazení z páteční noci udělalo náledí. V neděli kolem 17. hodiny začal padat sníh, a to zhruba do půlnoci. Napadlo kolem dvou centimetrů, ve vyšších polohách přes pět cm.



9.00 hod. - Policisté na Jindřichohradecku od pátku do neděle šetřili šest dopravních nehod a další tři byly na euroformulář. Dvě osoby se zranily. Nejkurioznejší nehoda se stala v sobotu odpoledne na čerpací stanici v Českých Velenicích. Devatenáctiletý řidič fordu to v zatáčce za myčkou na kluzkém povrchu neubrzdil a narazil do cizince, který stál u zadního kufru své Toyoty Rav4. Cizinec utrpěl zranění na noze, které silně krvácelo a z obavy o svůj život muž nevyčkal záchranky, sedl do auta a vydal se do nemocnice v Gmündu. Před hraničním přechodem v důsledku nepřiměření rychlosti havaroval a narazil do oplocení fotovoltaické elektrárny. Záchranka ho odvezla do Gmündu.



8.28 hod. - Podle posledních informací je místo dopravní nehody u Člunku průjezdné. Vyšetřování nehody u Člunku pokračuje.



8.15 hod. - U obce Člunek ve směru na J. Hradec, na hlavním tahu na Dačice se střetla dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky. Komunikace zatím zclela neprůjezdná, bude objížďka od Člunku přes Kunějov, od J. Hradce přes Hospříz.

VÝZVA:

Pomozte nám tvořit obraz zimní situace na Jindřichohradcecku. Napiště nám, jak to u vás aktuálně vypadá, podělte se s ostatními s informacemi o dopravních komplikací, posílejte fotky, naměřenou teploty, výšku sněhové peřiny. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.

