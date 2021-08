Kvalifikační soutěž jednotlivců ale bohužel nikomu z českého týmu nevyšla, takže se boj o medaile odehraje bez českých jezdců. Do postupové třicítky se v kvalifikaci nedostali Anna Kellnerová, Kamil Papoušek ani Aleš Opatrný.

Velké zklamání prožívá výborný jezdec a trenér Kamil Papoušek. Ačkoliv je holandský teplokrevník Warness z píseckého hřebčince pohodář s obrovskou skokovou potencí, kterého prakticky nic nerozhází, výjimka se dostavila právě při parkuru na olympiádě. Zhruba v polovině závodu bůhvíproč před vodní překážkou uhnul, a ať se snažil Kamil Papoušek sebevíc, Warness odmítl dál pokračovat. Kamil Papoušek závod proto ukončil.

To byla rána. Papouškova rodina se z ní nemůže vzpamatovat doteď. „Hrozně jsme se těšili, fandili, nervy jak špagáty,“ pronesl poté Jan Papoušek, kterému vůbec nebylo do řeči. „Warness ze záhadného důvodu odmítl skočit vodní překážku, to nikdy neudělal. Nevím, co se stalo. Je nám hrozně, jsem úplně bez nálady,“ přiblížil své zklamání. Tím zřejmě pro Kamila Papouška olympijské klání skončilo. Janovi je jasné, že odmítnutím poslušnosti Warness sebe i Kamila vyřadil i ze soutěže družstev.

Všichni v Srníně ale na Kamila nedají dopustit a setkání po olympiádě s ním se chystá i nadále. „To uděláme v každém případě,“ potvrdil starosta Srnína Luboš Mlčák. „Kamilovu jízdu jsem si nenechal ujít. Byla to hrozná smůla. Je smutné, že to takto dopadlo. Ale co se dá dělat, je to sport a tyto okamžiky ke sportu patří. Setkání s Kamilem už máme ve vsi domluvené, rádi si poslechneme zážitky z Tokia, ale budeme muset zřejmě počkat, až se mu zase zvedne nálada. Nevím, co se koni stalo, že si postavil hlavu. Kamil je výborný jezdec a už jenom účast na olympiádě je sama o sobě obrovský úspěch.“