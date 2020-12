„Zpočátku nebylo snadné prosadit dřevěnou chaloupku na náměstí v Jindřichově Hradci. Když jsme začínali, tak jsme tu stáli na náměstí Míru sami,“ líčí Jiří Smrž. Trhy v dnešní podobě provozovatel chaloupky nevídal. Třináct let podle něho trvalo, než se město rozhodlo nabídnout prodejní stánky i ostatním zájemcům.

Centrum Jindřichova Hradce chtěl Jiří oživit prvně v roce 2001. „Je to dvacet let, co tu stojíme. Napřed mi pomáhal kamarád Adam Kotalík spolu jsme to celé vymysleli. Slavit, ale s kolegy výročí letos nebudeme, kvůli situaci jsme se rozhodli, že počkáme na další rok. Letos nebyl čas nic promyslet, zboží jsem nakoupil na poslední chvíli. V některých městech našeho kraje letos ani stánky nejsou,“ řekl k jubileu chaloupky.

V době adventu v chaloupce, ale Jiří Smrž nápoje neprodává. Už dvanáct let každoročně obsluhuje veřejnost jeho kolega Petr Marhoun, pro kterého je stánek velkým koníčkem a srdcovou záležitostí. „Začínali jsme v jednoduchém zahradním domku na nářadí, vyrobila ho tehdy Kasalova Pila. Nestačilo nám to, a tak jsme si nechali na míru vyrobit smrkovou chaloupku. Máme v ní veškeré zázemí včetně topení – jde o olejový radiátor. Je to zkrátka zateplené komfortní stání. Petr je chráněný za každého počasí,“ přiblížil podmínky provozovatel.

Provozní činnost ho naplňuje. Řídí se heslem: Zklamat může jedině počasí, zákazník nikdy. „Jezdím pro speciální pomerančový likér do Rakouska. Ale samozřejmě máme tu i grog z klasického jindřichohradeckého Tuzemáku. Mezi lidmi je oblíbený drink Lavina, což je smíchaná Becherovka a svařené víno. Ten tu máme od počátku,“ zamýšlel se provozovatel. Jedinečná je v jeho stánku i slivovice s kanadskou směsí čtyř druhů příchutí. "Věřím, že naše chaloupka bude i nadále zpříjemňovat adventní pohodu v Jindřichově Hradci," dodává s nadšením Jiří Smrž.