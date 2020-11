Odnášela dětské oblečení, obuv, toaletní potřeby, salámy, sladkosti, intimspreje, ošacení, holicí strojky, strčila do kabelky dvoje džínsy, atd. Při některých „nákupech“ toho bylo i za více než 2000 korun.

U Okresního soudu v Českých Budějovicích se doznala, jednotlivosti si nevybavila. Kradla prý pod vlivem pervitinu, který bere už jedenáct let. Odcizené věci údajně prodávala náhodně po hernách, občas dostala objednávku na dětské oblečení od jisté Marušky v herně v Grandu. Živí se tím, legálně nikdy nepracovala.

V rejstříku trestů měla již jedenáct záznamů. Nových skutků se dopustila v podmínce. Za tento pokračující přečin krádeže (v těch případech, kdy z věcí odstranila bezpečnostní čip a pak je vrátila do regálu, ve stadiu pokusu) jí tentokrát soud uložil jako společný trest 20 měsíců do věznice s ostrahou. Na pět let jí zopakoval zákaz pobytu v okrese Č. Budějovice.

K odvolací instanci se omluvila, vykonávala právě v Opavě jiný trest, roční za asi tucet krádeží, a absolvovala tam protitoxikomanické léčení.

Brojila v podstatě jen proti formulaci tří jejích skutků. Třeba do prodejny Schlecker prý spíš nechodí, protože ví, že jsou tam „sekuriťáci“, to by prý asi neriskovala… Obhájkyně mínila, že by její klientce stačil mírnější trest v mírnějším režimu a neměl by jí být ukládán zákaz pobytu.

Krajský soud ale odvolání zamítl. Paní Alena je speciální recidivistkou, několikrát už vykonala nepodmíněný trest, nových činů se dopouštěla ve zkušební době. Za novou sérii dostala „přidáno“ jen osm měsíců, což není nepřiměřené. Na místě je i trest zákazu pobytu, neboť z okresu nepochází, nemá tu žádné zázemí, a aby na Budějovicku pobývala jen kvůli páchání trestné činnosti, na tom společnost jistě nemá zájem, řekl předseda senátu.