Téhož dne ve Strakonicích před pracovníky prodejce předstíral solventnost vhozením příkazu k úhradě zálohové faktury 423 200 Kč a 400 000 Kč ze svého účtu do samoobslužného boxu Komerční banky, ačkoliv u tohoto peněžního ústavu žádný účet neměl.

Den nato uzavřel v Budějovicích smlouvu a s argumenty zmíněnými příkazy k úhradě požadoval okamžité vydání vozidla. Když mu sdělili, že mu auto vydají, až platba přijde na jejich účet, požádal je o pronájem Seatu Altea k cestě domů s příslibem vrácení při převzetí onoho VW. Vůz vydal až 10. srpna v K. Varech policii.

Před soudem v Č. Budějovicích obviněný pokus o podvod s kupováním aut popřel - prý nevěděl, že má účet u KB zrušený. Založil jej v roce 2009. Nic na něj nevkládal, ale mělo mu prý na něj přijít z Rakouska 800 000 eur z dědictví po bývalé přítelkyni.

Soud kvalifikoval jeho jednání ve vztahu k VW jako zločin podvodu, jednání se seatem jako přečin zpronevěry. Za to mu uložil dva a půl roku do věznice s ostrahou.

Oproti tomu Petra Š. zprostil obžaloby, že téhož 20. dubna uzavřel v onom budějovickém autosalonu kupní smlouvu o prodeji Mazdy MX-5 v prodejní hodnotě 733 200 Kč a pokusil se ji vylákat s příslibem uhrazení kupní ceny z jeho výše zmíněného údajného účtu. Okresní soud mínil, že takto označený skutek není trestným činem. Obviněný totiž na rozdíl od „mámení“ VW nepředkládal příkaz k bankovnímu převodu, ale pouze úhradu přislíbil v závazné objednávce.

Strany se odvolaly. Krajský soud doplnil dokazování mj. informací o dalším odsouzení obžalovaného v Kroměříži k roku podmíněně za pokračující přečin úvěrového podvodu. Koncem roku 2012 uváděl, že je důchodce, ačkoliv nepracoval a nepobíral ani žádné dávky.

Poté soud vyslýchal obviněného k tvrzenému dědictví.

Divoká pohádka…

Š. vysvětloval, že má jít o pozůstalost po přítelkyni Heidemarie z Grazu, o patnáct let starší, s níž chodil (občas) asi osm let; uměla trochu česky. V roce 2011 na podzim zemřela. Říci mu to měl právník její rodiny (jeho telefon měl nejspíš od Heidemarie) a slíbil mu (částečně německy, částečně česky), že po vyřízení dědictví mu peníze zašle. Proto mu dal číslo onoho účtu, který údajně zakládal kvůli oné přítelkyni. Ta mu totiž napřed slíbila, že mu pošle 250 000 eur - chtěla mu prý nějak pomoci; to se pak ale podle něho zkomplikovalo kvůli jejím dětem. Pak se prý domluvili, že kdyby se s ní něco stalo, odkáže mu těch 800 000 eur. Závěť neviděl, přítelkyně mu ukazovala nějaký její koncept (v češtině), jako že ho do dědictví zahrne.

Popřel informaci KB o měsíčním zasílání výpisů z účtu. Sdělení o jeho zrušení prý nepřevzal. Na dotaz soudu, zda si stav na účtu zjišťoval, když chtěl dělat obchody, uvedl, že to bylo někdy v roce 2011. Pořád prý čekal, že mu tam přijde to dědictví, dvakrát kvůli tomu volal i onomu advokátovi do Rakouska. Ujistil soud, že u přítelkyně byl jednou a ví, že si žila dobře.

Potvrdil, že v Ostravě je nově obžalován z přípravy dvaceti útoků dalších podvodů. Podle obžaloby si vytvářel podmínky ke způsobení škody na cizím majetku ve výši kolem 22 milionů korun…

Krajský soud uzavřel, že obviněný musel v době, kdy uzavíral smlouvy, vědět, že účet u Komerční banky nemá. Pak ani nemohl očekávat, že na něj dostane nějaké peníze z Rakouska. "Nemohl očekávat, že by auta, na která uzavřel kupní smlouvy, uhradil v termínu, k němuž se zavázal,“ řekl předseda senátu.

Soud poté znovu rozhodl tak, že Petrovi Š. uložil za podvod s VW a zpronevěru seatu se sbíhajícím se odsouzením za podvod z Kroměříže souhrnné tři roky a případ Mazdy vrátil okresnímu soudu s poukazem na zřejmou časovou vázanost na podvod s VW.