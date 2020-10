Jak ta později uvedla před soudem, po příjemném popovídání souhlasila s navazující návštěvou v bytě pedagoga. Když kolem 22.15 h chtěla odejít, začal ji ale agresivně líbat. Dostala strach, cítila se zaskočená, odstrkovala ho. Neskutečně se prý proměnil. Začal ji škrtit, byl vzteklý, opakovaně tvrdil, že ji musí zabít. Ztrácela vědomí, uviděla v jeho ruce nůž, cítila, že krvácí. Kopem se jí ho podařilo paralyzovat a utekla. Profesor po půlnoci svůj čin sám přišel oznámit na policii.

U krajského soudu vysvětloval, že byl ten den psychicky indisponován a použil psychofarmaka, která mu zbyla z minula. Zřejmě v kombinaci s alkoholem prý zapůsobila způsobem, jaký nečekal. Přepadla ho halucinace, že dívka je někým jiným, jemu nebezpečným nepřítelem, a že se mu bránil.

Podle českobudějovických znalců způsobila náhlou změnu jeho chování v situaci, která se zřejmě vyvíjela podle očekávání obou aktérů, porucha vědomí. Začal vnímat paranoidně, jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti vymizely, jednal v krátce trvajícím deliriu, v bludu. Jeden z odborníků řekl, že obžalovaný jistě ví o následcích kombinace alkoholu s psychofarmaky, ale nemohl prý předvídat, co se stane, na tohle se nedá připravit.

Podle pražských znalců byly ovládací schopnosti obviněného vlivem alkoholu pouze sníženy. V závěru hlavního líčení obžalovaný požádal soud, aby zvážil, zda ho vězení může pozitivně formovat. Výsledkem sedmiměsíční vazby „na třech metrech se střídajícími se primitivy“ prý je, že už teď není schopen „samostatně fungovat“. Chce se léčit, pracovat a odškodnit děvče, které poranil.

Soud uzavřel, že vzhledem k předchozím svým zkušenostem s léčením a s alkoholem byl obžalovaný přinejmenším srozuměn s tím, co může nastat. Uznal ho vinným trestným činem opilství a uložil mu čtyři roky do věznice s dohledem a ochranné psychiatrické a protialkoholní léčení. Vrchní soud v Praze vrátil věc do Budějovic k novému projednání a krajský soud vyměřil profesorovi šest let vězení. Odvolací instance to pak korigovala na jeden rok. Ten si pan Karel odpykal už vazbou, takže šel domů.