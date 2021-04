Michal B. (25) si “našel” Tomáše. Nejprve mu dal pěstí do obličeje, za pár týdnů ho bil a kopal s požadavkem na vydání batohu a s výhrůžkami, že mu jinak „vykuchá“ babičku. Jindy ho zase v hernabaru pod pohrůžkou zbití přinutil vydat mu 1500 korun.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Originálnější kousek provedl jinému mladíkovi, Janovi. V areálu bývalých kasáren ho nutil zaplatit dluh 3500 Kč, přičemž demonstrativně nastříkal z injekce na alobal nějakou kapalinu, která v prudké reakci vyleptala do fólie díru. Komentoval to: „Koukej, co to dělá, do večera máš čas zaplatit, jinak uvidíš“.