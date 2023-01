Mluvčí jindřichohradeckých policistů Věra Mžiková přiblížila: „V objektu překonal vstupní vrata do haly s uskladněnými krmnými směsmi pro výkrm kuřat a do svých přinesených pytlů si uložil 240 kilogramů směsi, kterou postupně odnosil mimo oplocený areál. Ve chvíli, kdy se za sebou snažil zakrýt stopy, uzavřít halu a vše uvést do původního stavu, byl přistižen zaměstnancem firmy.“