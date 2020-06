Zastupitelstvo se rozloučilo s dlouholetým starostou Stanislavem Mrvkou i dosavadní radou města. Podle Jakuba Rytíře (Ano) měl tento krok několik důvodů. „Nekomunikace s koaličními partnery, autokratické vedení, ztráta sebereflexe a nepochopení faktu, že politické funkce nejsou doživotním zaměstnáním, nýbrž získány většinovou podporou zvolených zástupců,“ přiblížil.

POSUN KUPŘEDU

Doufá, že tyto změny budou ku prospěchu. „Slibujeme si od nového týmu otevřenou debatu s partnery v koalici nad aktuálními i chronickými problémy města. Současně i pozitivní náladu ve vzájemných vztazích a větší otevřenost radnice k veřejnosti,“ podotkl.

Novopečený místostarosta Miroslav Kadeřábek (ČSSD) razantně odmítá osočení z pomsty. „Bylo to zhodnocení aktuální situace. ČSSD je v tom nevině, Stanislav Mrvka se vymezil z našeho sdružení, pracuje na elektorátu našich tradičních voličů včetně personálního zajištění. Tomu jsme nemohli nečinně přihlížet!“

Koalice složená z 15 hlasů není silná, problém v hledání společné řeči však Jakub Rytíř nevidí. „Není to výrazná převaha, o to více by mohla zúčastněné partnery semknout. Celé kouzlo vidím v tom, že společná řešení budeme opravdu hledat, zatímco dříve se pouze prosazovala,“ upozornil.

SE VZTYČENOU HLAVOU

Stanislav Mrvka má nyní dle jeho názoru více času na přípravu kampaně. „Osobně mu přeji úspěch v krajských i senátních volbách. Z historického hlediska bude určitě označen za úspěšného starostu. Měl i dostatečný prostor, aby odešel se vztyčenou hlavu,“ zmínil, že si to snad nepokazí.

Miroslav Kadeřábek se na situaci podíval ze široka. „Řada našich bývalých kolegů se rozhodla založit vlastní hnutí Změna 2020, díky tomu se rozkolísala naše scéna. Proto jsme požádali koaliční partnery, aby přehodnotili uspořádání s tím, že došlo k výměně starosty i radního Bohumila Komínka,“ doplnil.

JEDE SE DÁL

Pracovat se však musí dál. „Jede se dál. Poškodilo nás to, ale musíme se snažit tuto situaci konsolidovat,“ dodal Miroslav Kadeřábek. Pro něj osobně je to tragédie. „S nyní už bývalým starostou jsme měli velmi dobré vztahy, je to pro mě těžké vstřebat,“ popsal své pocity.

V nové funkci chce pokračovat v práci pro veřejnost. „Vždy jsem byl zvyklý pracovat pro lidi a město. S tím jsem šel do politiky, chci uplatnit své zkušenosti ze zahraničí. Někdy je těžké narušit zaběhlé algoritmy, ale budu se snažit. Nikdy jsem neměl osobní ambice nebo zájmy,“ naznačil bývalý profesionální hasič a odborář.