V nabídce má sedm příchutí, vedle klasiky jako je vanilka nebo čokoláda a v létě sorbety, si u ní můžete dát i méně typické příchutě. „Hodně frčí oreo, letos jsem začala dělat zmrzlinu se snikers. Nejčastěji si lidé dávají slaný karamel,“ uvádí.

Sem tam udělá i speciální příchuť, jako když byl například ve městě vinný košt. „To jsem udělala irsai oliver s mátou a zweigeltrebe s malinami. Loni jsem pak zkoušela udělat zmrzlinu z máku a povidel nebo piva, ale ta mi úplně nejela,“ vypráví Šárka Peřinová, pro kterou je kvalita na prvním místě. „Občas se stane, že něco udělám a není to dobré, tak to vyhodím a raději začnu znovu. Chci, aby moje zmrzlina chutnala,“ dodává.

Část zaměstnanců budějovického dopravního podniku je ve stávkové pohotovosti

Jako v chemické laboratoři to u ní doma ale nevypadá. „Tam je většinou prázdná lednička a neuklizeno,“ směje se. „Všechny zmrzliny vyrábím tady v kavárně Sweet Caffe v Metropolu. A musím říct, že v tom za ty tři roky vidím progress, pořád to vychytávám. Dělám to i podle sebe, takže si různě upravuji poměry, aby to bylo tak, jak si představuji,“ přibližuje tvůrčí proces s tím, že jejími nejvěrnějšími ochutnavači jsou synovci a kamarádi.

Nápad na pojízdnou zmrzku se jí v hlavě zrodil v důsledku koronavirové krize. „V Metropolu je to hodně zaměřené na zimní sezonu, na plesy, koncerty, divadlo. Poslední dva roky byly ale takové, jaké byly. Všechno bylo zrušeno, tak jsem přemýšlela, co a jak. Zmrzlinu dělám ráda a myslím, že je i dobrá,“ vypráví. „Chtěla jsem být mobilní a také jsem chtěla, aby to vypadalo dobře, aby to na první pohled zaujalo. Hledala jsem různé varianty a tohle mi přišlo jako nejvíc flexibilní,“ dodává Šárka Peřinová. Potkat ji kromě Metropolu můžete také na trzích v Žižkárně a Piarisťáku, nebo na dalších akcích. Aktuální pohyb můžete sledovat také na Facebooku Sweet Caffe Metropol.

A jak na ni lidé reagují, když jede po městě? „Koukají, občas na mě mávají,nebo chtějí rovnou ochutnat,“ vypráví se smíchem Šárka Peřinová. „Do budoucna bych si přála, aby lidem chutnalo, vše dobře fungovalo a ráda bych rozšířila provoz, případně pořídila Sweet Biku sourozence,“ prozradila na závěr svoje sny.