Podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše by stavba měla trvat zhruba rok. Objekt, který vznikne na místě současného parkoviště, má pojmout 495 automobilů a 75 kol.

„Už 2. ledna bude plocha předána stavební firmě. Ta místo oplotí a zřídí staveniště. Pro parkující řidiče to znamená, že od 1. ledna tam už nezaparkují. Na tuto situaci je bude upozorňovat dopravní značení osazené v dostatečném předstihu, “ uvedl Lubomír Bureš s tím, že příjezd k bytovým domům v ulici Volejbalistů zůstane obousměrně zachován.

Náhradní parkovací plochy budou k dispozici na Dlouhé louce u českobudějovického výstaviště. „Je to v docházkové vzdálenosti do centra a poblíž jsou i zastávky linek MHD. Doposud zpoplatněná parkoviště města budou řidičům osobních automobilů k dispozici po dobu stavby parkovacího domu bezplatně, kromě karavanů," dodal Lubomír Bureš. Až to klimatické podmínky dovolí, bude upraveno a kapacitně omezeno stávající stání pro kamiony a autobusy ve prospěch osobních aut. Občanům a návštěvníkům města chce radnice nabídnout plnohodnotnou náhradu za dočasně zrušené parkování.

Jako odstavnou parkovací plochu lze také v Českých Budějovicích využít parkoviště v Jírovcově ulici, odkud je také možné jet dále po městě městskou hromadnou dopravou.