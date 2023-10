Zoo Hluboká ve čtvrtek pokřtí knihu Příběhy hlubocké zoo. Popisuje rozvoj zoo od jejích počátků až do současnosti v podobě příběhů o zvířatech a lidech, kteří k zoo v průběhu uplynulých 85 let patřili.

Zoo Hluboká vydává knihu. Má 290 stran a je plná zajímavostí z historie i současnosti zoologické zahrady, třetí nejstarší v zemi. | Foto: Zoo Hluboká

Kniha měla být vydána v roce 2019, kdy zoo slavila 80. výročí svého založení. Vznik knihy se mírně posunul, a tak bychom ji mohli brát jako oslavu výročí budoucího. Zoologická v příštím roce oslaví 85 let. „Usilovali jsme o to, aby se lidé dozvěděli víc o naší historii. Myslím, že taková kniha tu chyběla. Nejen proto, že jsme třetí nejstarší zoo v České republice, ale hlavně nikdy o nás žádná kniha nevyšla, takže publikace je určitě vydaná po zásluze. Všechna historie se v podstatě ztratila, a tak, když jsem do zoo nastoupil, začal jsem historická fakta dohledávat,“ říká Roman Kössl z hlubocké zoo.

Kniha je historickým průřezem fungování zoologické od jejího založení v roce 1939 až po současnost. Je zpracována formou příběhů, převážně humornou formou. Má 290 stránek. Období, které je zde zastoupeno nejméně, jsou 50. léta minulého století. Jak říká Roman Kössl, z té doby se moc informací sehnat nepodařilo. „Kniha je i poděkováním všem, kteří v zoo ve všech obdobích pracovali,“ podotýká Kössl.

Pátrání po dokumentech a fotkách zavedlo Romana Kössla hlavně do třeboňského archivu. Tady našel mnoho písemností, ale fotky skoro žádné. „Věděl jsem, že existuje fotoalbum, které dal dohromady František Janovský, který byl schwarzenberským vrchním lesním správcem. Zoo pro hraběte Adolfa vybudoval a v následujících letech se o ni také staral. Také jsem věděl, že oba muže spojovala nejen práce, ale i osobní přátelství. A já jsem zhruba před dvaceti lety měl možnost seznámit se s jeho dcerou, které je dnes přes devadesát. Byl to pro mne opravdu zážitek. Vyprávěla mi třeba, jak si pamatuje návštěvu knížete, když přišel za jejím tatínkem s nápadem zoo založit,“ uvádí.

Historie zoo sahá až do 30. let minulého století. Prvního května 1939 ji slavnostně předal veřejnosti její zakladatel kníže Adolf Schwarzenberg. Ten už předtím zkoušel chovat v hlubocké oboře různé druhy zvířat, např. klokany, antilopy či pštrosy. Významným pomocníkem mu tehdy byl František Janovský.

Cesta k samotnému albu se nakonec ukázala dosti spletitá. Nejdříve vedla do rakouského Murau, ovšem bezúspěšně. Pak byl ve sborníku třeboňského archivu objeven článek, ke kterému byly použity neznámé fotky s informací, že jsou z alba Františka Janovského. Díky tomu se Roman Kössl utvrdil, že album opravdu existuje. Nakonec jej objevil v pobočce třeboňského archivu v Českém Krumlově.

Když byly podklady poskládané, začal výběr spisovatele. Volba nakonec padla na Jana Žáčka. „Naše setkání, které proběhlo na doporučení mého kamaráda, bylo milé a neformální. Dopracovali jsme se dokonce k tomu, že kdyby okolnosti dovolily, mohli jsme být spolužáci z vysoké školy,“ usmívá se Roman Kössl. Jan Žáček vystudoval žurnalistiku a filmovou akademii. Na svém kontě má pozoruhodnou sbírku knih rozmanitých žánrů. Spolupráce na knize Příběhy hlubocké zoo pro něj byla zajímavou a vítanou možností. Knihu perokresbami doplnil dvorní ilustrátor hlubocké zoo Přemysl Vranovský z Českých Budějovic. I samotné vydání knihy provázely překážky, ale nakonec vše dobře dopadlo. Přispěla k tomu i Alena Winner, majitelka jihočeského nakladatelství Fynbos. Ta poskytla významnou pomoc s grafickým zpracováním.