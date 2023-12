/FOTO, VIDEO/ Téměř dvacet hodin byla hlubocká zoologická zahrada bez proudu. Od sobotních půl třetí ráno, elektřina začala jít až po deváté večer. „Nejely kotle, nesvítilo se a netopilo zvířatům, a tak musely ke slovu přijít náhradní agregáty,“ přiblížil Martin Švihel, mluvčí ZOO. „Bohužel jsem přišli o část osazenstva voliér, které se pod tíhou sněhu propadly.“

Zoologická zahrada na Hluboké je kvůli přívalům sněhu zavřená. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Až do odvolání bude proto zahrada zavřená. V neděli už byla prohrnutá většina chodníků, v areálu leží na půl metru prašanu. Bez návštěvníků tam panuje nezvyklý klid. „Pokud jde o voliéry, poškozeno jich je pět, včetně té největší na břehu rybníka u plameňáků,“ popsal mluvčí. „Část vodního ptactva ulétla. Někteří stále létají okolo zoo a hledají potravu. Může se stát, že se budou do voliéry vracet na žrádlo, ale asi se nám nepodaří je odchytit.“

Škody jdou už teď do milionů korun, zatím ale nejsou přesně vyčíslené. „Budeme se snažit udělat všechno proto, abychom co nejdříve otevřeli, v pátek měla začínat vánoční nasvícení. Pan ředitel to rozhodne patrně v úterý.“

Zoo je za běžného stavu otevřená 365 dnů v roce. Naposledy byla uzavřená kvůli covidu, předtím na dva dny kvůli ptačí chřipce a také dva dny kvůli povodním.

