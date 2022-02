Zoo Tábor je atraktivní i v zimě, některá zvířata si ve sněhu libují

Zoologická zahrada přes zimu rozhodně nespí. Za zvířata do táborských Větrov lze vyrazit vždy o víkendu, či ve svátek od 9 do 16 hodin. Otevřeno bude i o jarních a pololetních prázdninách. Speciální program nabídne i na Valentýna. Zimní radovánky si užívá především tygr, vlci, rysi, ale i klokani, velbloudi, surikaty, či sovice a další místní obyvatelé.

V táborské zoologické zahradě to žije i v zimním období. Návštěvníci sem mohou dorazit o víkendem a svátcích do konce března od 9 do 16 hodin. | Video: Lenka Pospíšilová

Jak přiblížil ředitel Zoo Tábor Evžen Korec, aktivní jsou v tomhle ročním období hlavně ta zvířata, která pochází z chladných oblastí světa. „Na prvním místně musím zmínit maskota naší zoo Rockyho, tedy tygra ussurijského. Ten pochází z velmi chladných oblastí kolem řeky Ussuri, kde je zvyklý na teploty hluboko pod nulou,“ uvedl s tím, že ve volné přírodě bohužel přežívá už jen asi pět stovek jedinců, což je méně než ve světových zoo. Zimu a sníh milují i bílí bratři – vlci arktičtí. Jsou hned čtyři, Argo, Matěj, Bard a Jack pochází z těch nejstudenějších končin světa, Kanady a Grónska. „Opomenout nemohu ani sovici sněžní, které si na sněhu díky jejímu zbarvení ani nevšimnete. Díky mírným zimám je ale i nyní aktivní většina zvířat včetně medvědů, kteří u nás do zimního spánku díky pravidelnému přísunu kaloricky hodnotné stravy neupadají. Návštěvníci se tak mohou těšit na spoustu zvířat i nyní,“ upozornil Korec. VIDEO: Táborský tygr Rocky slavil jedenácté narozeniny. Popřáli mu návštěvníci Nové přírůstky i výměny Už od začátku roku hlásí ošetřovatelé ze zoo také řadu přírůstků. První mládě roku 2022 bylo překvapivě morče domácí. Pro letošní rok vedení Zoo Tábor domluvilo v rámci spolupráce s evropskými zoologickými zahradami také hned několik výměn zvířat. „U nás odchovaná samice puštíka bradatého nalezne nový domov v polské zoo Lubin, výměnou za ní dostaneme pár kachniček mandarínských, které jsou nejkrásněji zbarvenými druhy kachny,“ popsal ředitel zahrady. „Z jedné německé zoo přivezeme pár kachniček karolinských. Naopak do zoo v německém Karlsruhe pošleme u nás narozeného samce klokana Bennetova albinotické formy,“ dodal Korec. Podívejte se, co je nového v Zoo Tábor. Víme, kdy se vrátí papoušci a želvy Z vajíček se asi před týdnem vyklubali taky čtyři malí emu a na svět v zoo přišla i malá zubřice, které nyní může veřejnost vybírat jméno. Nově lze obdivovat i majestátního jaka domácího. „Z našich vlastních odchovů jsou pro nás nejvýznamnější právě odchovy zubrů evropských, protože jde o náš klíčový reintrodukční, tedy záchovný program. Chceme pokračovat i v odchovu vzácných velkých sov. Už dříve se nám povedlo odchovat sovici sněžní a chtěli bychom stejného úspěchu dosáhnout i u výrů velkých,“ vysvětlil. Otevřou o prázdninách Zoo Tábor mimořádně otevře už tento pátek 4. února, kdy mají školáci pololetní prázdniny. „Po celý první únorový víkend včetně pátku nabídneme úspěšným školákům a studentům zvýhodněné vstupné,“ zve malé návštěvníky. Otevřeno bude také od 21. do 25. února, kdy jsou na Táborsku jarní prázdniny. „Zamilované páry pak mohou využít příležitost vyrazit na neobvyklé rande, protože na svátek svatého Valentýna jsme pro ně připravili speciální Valentýnskou večerní prohlídku,“ uvedl s tím, že veškeré podrobnosti lze najít na webu, nebo facebooku Zoo Tábor. Nový přírůstek. Táborská zoo hledá jméno pro zubří mládě Ptačí dům i záchranné centrum pro šelmy Jak dále Korec informoval, v příští roce vedení zahrady chystá výstavbu zajímavé a zároveň funkční stavby. „Jde o ptačí dům. Vlastníme velkou kolekci vzácných velkých papoušků, například jednu z největších skupin ar zelenokřídlých z českých zoologických zahrad. Chováme také velmi ohroženého kakadu moluckého, jehož chov v rámci Evropského záchovného programu (EEP) koordinujeme s ostatními evropskými zoologickými zahradami,“ zmínil, komu má nový objekt sloužit. V současnosti totiž mohou podle jeho slov mít exoty v zoo jen během teplých letních měsíců. Po zbytek roku jsou v zimovišti. „Ptačí dům, který vybudujeme stejně velkoryse, jako se staví ve špičkových evropských zoo, umožní chovat papoušky v táborském areálu po celý rok. Ptáci v něm budou mít velké venkovní voliéry i prostorné vnitřní zázemí,“ vysvětlil Korec. Táborská zoo má první přírůstek roku. Je jím morče Letos plánujeme vybudovat zcela nový výběh pro surikaty, který bude mnohem prostornější a vznikne na jiném místě v areálu zoo. V tomto roce rozšíříme také výběh a ubikace našich dvou lvů pustinných. Pravděpodobně až v roce 2023 vybudují i zcela nový a komfortní výběh pro chladnomilné šelmy, jako je například tygr ussurijský. „Jde o spolupráci s ministerstvem životního prostředí. Zoo Tábor bude fungovat jako záchranné centrum pro chladnomilné šelmy pro celé Česko. To znamená, že pokud úřady zabaví nějaké takové zvíře, tak najde dočasné útočiště u nás,“ uzavřel další zajímavou spoluprací.