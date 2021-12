Rodina Pimmingerových z Grünau zase nabízí treking se sedmi svými osly, příslovečně trpělivými, kteří jsou nejspokojenější na světě, když se mohou procházet s dětmi, jak o nich napsaly OÖN. Před dvou- až tříhodinovým výletem údolím Almy je děti mohou hřebelcovat, kousek cesty pak na nich jet, hodně se o nich dozvědí…

Po stopách slavné "Tiché noci" vede "mírová cesta Franze Xavera Grubera" v Hochburgu-Ach (okr. Braunau). Procházka skladatelovým rodným místem trvá asi hodinu. Trasu vytyčuje sedm třímetrových sloupů s informacemi a impulsy, například vždy jednou strofou slavné písně ke spoluzazpívání. Od neděle 5. prosince budou podél cesty další zastávky na téma adventních kantát. Víc informací na fxgruber.at.

Obchody Zlatou neděli otevřou

"Svatá kráva v Rakousku bude poražena: sociální partneři se dohodli na otevření obchodů v neděli 19. prosince od 10 do 18 hodin," napsaly OÖN. Profitovat budou obchody s módou, nábytkem, prodejny elektra, hraček, knih atd.

List vysvětluje, že lockdown připravil stacionární obchod letos mj. o tři nákupní soboty o adventu. Nedělní prodej před Vánocemi mu má ztrátu trochu nahradit. Zaměstnanci, kteří budou ten den dobrovolně pracovat, dostanou dvojnásobnou odměnu a náhradou jiný volný den. Náklady na opatrování dětí jim budou nahrazeny. Nesmějí být zaměstnáni učni. Otevření krámů je dobrovolné i pro majitele. Akci musejí ještě přivolit zemští hejtmani. Ministryně Margarete Schramböcková jim doporučuje, aby souhlasili. Odbory jsou rovněž pro, navrhují kromě toho otevření obchodů pro očkované a uzdravené o všech všedních dnech od 13. prosince, ale ostře odmítají "generální pardon" pro všechny neděle. "Podle propočtů Keplerovy univerzity připravila opatření proti pandémii rakouský obchod o více než tři miliardy eur," uvádí list.

Zcela bez prodeje nebude ani svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie 8. prosince, kdy od 10 do 18 hodin otevřou supermarkety a drogerie, například Spar, Hofer, Lidl a Bipa. Zaměstnanci mohou práci v tento den odmítnout do týdne po informaci o otevření. Zavře ale Unimarkt a asi 30 % filiálek Billy, poprvé i Penny. U Adegu rozhodnou vedoucí prodejen.

Další soud s vrahy

V úterý uložil zemský soud ve Vídeňském Novém Městě dvěma obžalovaným za pokus o vražedný komplot po jedenácti letech vězení, píše Volksblatt.

Když v roce 2015 zemřel manžel dnes 79leté obviněné, přišla vdova internetovými podvody o peníze. Její dcera a zeť ji před těmito triky marně opakovaně varovali, a dcera ji pak zažalovala o vyplacení svého podílu na dědictví. Matka viděla za akcí a dalšími rodinnými neshodami svého zetě a kula plány na jeho "vyřazení". Najala k tomu 52letého muže, který se kolem ní motal v očekávání peněz. Vyzvedla pro něho z konta 5000 eur jako zálohu. Ten pak výkonem pověřil příležitostného dělníka. Měl oběti „zlomit vaz nebo ho zastřelit a mrtvolu odstranit do Maďarska", uváděla obžaloba. Se zadavatelem jeli k zeťově domu obhlédnout místo, ze kterého by se dal "překážející" odstřelit. "Vykonavatel" ale zpanikařil, řekl o zakázce rodičům a věc oznámil policii. Spiknutí obžalovaných pak doložila jejich chatová pošta.

Rozsudek není pravomocný.

Štědří Rakušané

Letos rozdají Rakušané pravděpodobně na 850 milionů eur, napsal Volksblatt. Loni to bylo 810 milionů. Potřebným něco darovalo v tomto roce už asi 71 procent Rakušanů starších 16 let, řekl v listě Bernhard Hofer, ředitel výzkumu sociálních věcí Public Opinion ke „Giving Tuesday“, světovému dnu štědrosti a dobrých skutků. Ten letos připadl na 30. listopad. Odhadovaná částka je asi o dvě procenta nižší než loni, ale to je v relaci statistické odchylky. Pandémie štědrost také ovlivnila, ubyly sbírky u domovních dveří, na ulicích, při benefičních akcích a v kostelích.

Dárci dávali průměrně 115 eur, muži o devět eur víc než ženy. Nejštědřejší byli lidé nad 60 let, ti dávali průměrně kolem 125 eur. 16-34letí obdarovávali v průměru 89 eury. Lidé nejvíc přispívali na zvířata a děti, pak na pomoc při katastrofách, bezdomovcům a žebrákům. O čtyři procenta méně dostaly církve. Jedenáct procent objemu darů poskytli podnikatelé, devět procent nadace.

Zabil zotročenou dívenku

Vrchní zemský soud ve Frankfurtu vynesl v úterý doživotní trest Iráčanovi Taha Al-J. (29), členovi teroristické milice Islámský stát, za genocidu, zločiny proti lidskosti a válečný zločin s důsledkem smrti, píše PNP. Musí matce jezidské dívky, kterou zabil, zaplatit 50 000 eur.

Podle soudu sdílel ideologii mířící ke zničení menšiny Jezidů. Držel Notu B. této národnosti a její pětiletou dceru Redu ve své domácnosti jako otrokyně, bil je, nutil nosit závoj a muslimsky se modlit. O utrpení svědčila u soudu matka děvčátka… V létě 2015 Reda zahynula žízní, když ji obžalovaný v úporném vedru přivázal na dvůr řetězem k oknu.

Bez internetu

Asi šest procent bavorských občanů, hlavně starších, nemá online připojení k internetu. Před deseti lety jich bylo ještě 24 procent.

Vídeň na horké vodě

Tři kilometry pod Vídní se v miliony let staré geologické vrstvě nachází ohromné zásoby horké vody teplé až 100 stupňů. Metropole ji chce využít jako zdroj pro vytápění 125 000 domácností, a to nejpozději do roku 2030, informoval náš web Martin Landa z pražské kanceláře města Vídně Eurocomm. Interaktivní 3D model je dostupný na webu www.geotiefwien.at/3d-modell.