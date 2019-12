Zpívejte s námi

Tradiční akce, během níž se v jeden den a ve stejný okamžik rozezní tisíce hlasů na stovkách míst po celé zemi, se blíží. Zpívání koled s Deníkem se letos ve všech krajích ČR bude konat již po deváté, a to ve středu 11. prosince v 18 hodin. Jak v průběhu let přibývali zúčastnění zpěváci a co se letos bude zpívat? Dozvíte se ve vašem Jindřichohradeckém týdeníku, který vychází ve středu.