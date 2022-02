Sleduje také, jak se ke covidu staví země jako Švýcarsko nebo Izrael. „Tam se totiž politici o občany starají víc. Jestli chystají třetí, nebo i čtvrtou dávku, je to pro mě důkaz, že to má nějaký smysl, a půjdu na ní taky,“ dodal.

Omezil kontakt

František Třeštík ze Strakonic uvedl: „Není problém získat o covidu informace. Jsou v televizi, rádiu, novinách, na internetu. Je jich tolik, že je to až nepříjemné. Někdy je v nich zmatek a viditelná snaha médií o popularitu a senzaci,“ sdělil svůj názor. Sleduje debaty odborníků a lékařů. „Snažím se co nejvíce chránit, i když už mám třetí posilovací dávku. Minimálně vycházím ven, jen v případě nutného nákupu. Respirátor je samozřejmost. Raději chodím do přírody. Snažím se být optimista, ale je to někdy těžké,“ komentoval s tím, že věří v lepší budoucnost. „Dobré časy znovu přijdou,“ doufá.

VIDEO: Začala stavba nového úseku D3 ke Kaplici. Podívejte se, jak bude vypadat

Z internetu a médií čerpá informace i Pavel Ždychz Českých Budějovicích. Je zaměstnancem velké firmy, problematice viru věnuje minimum pozornosti. „Vidím titulek 41 tisíc nakažených a víc nečtu. Mě je to jedno,“ naznačuje, že situaci už prakticky nesleduje. „Mám dvě očkování. Příští týden jdu na třetí dávku. Moc to neprožívám a neřeším. Buď to přijde, nebo ne. Ještě jsem koronavir neměl. V práci nás pravidelně testují. Důvěryhodnost zpráv nezkoumám,“ doplnil Pavel Ždych.

Covid není dobré podceňovat, myslí si dvaatřicetiletá Martina Ostrýžová ze Světlíku a manažerka hotelu Knížecí cesta v Bližší Lhotě na Českokrumlovsku. Bublinu obav kolem covidu považuje za přifouknutou. Opatření dodržuje, i když ne se všemi souhlasí. „Covid jsem neprodělala, ale v rodině jsme ho měli, takže vím, co dokáže,“ podotkla Martina.

Jih Čech se proměňuje v dálniční staveniště, podívejte se

Ne všechny informace kolující o této nemoci považuje za pravdivé. „Čerpám na webu z oficiálních zdrojů, jako jsou výzkumná centra či renomovaná média včetně zahraničních. Věřím informacím podloženým fakty, ne článkům neobjektivním,“ konstatovala Ostrýžová. Očkování proti covidu nezavrhuje, ale je toho názoru, že by mělo zůstat nepovinné, aby se rozhodl každý sám. „Já osobně nyní nejsem příznivec očkování, ale očkování některých rizikových skupin považuji za rozumné.“

Antivaxeři unavují

Helena Titlbachová z Písku věří především vědcům. „Dělají v neuvěřitelně krátké době vše pro to, aby zamezili zbytečnému umírání, hospitalizacím, propadům ekonomiky a podobně. Nevěřím zprávám z internetu a babským povídačkám,“ uvedla Helena, která čerpá informace z médií a také od lidí z praxe, například zdravotníků.

Babička Deníku řekla, proč Tobiáše odložila do babyboxu

„V poslední době mi vadí propagace a slyšení názorů a dogmat laiků, hloupost a naivita lidí, nedostatek kritického myšlení, sobeckost a vypočítavost antivaxerů vozících se po ostatních, aby pak vítězoslavně tvrdili: My vám říkali, že to přejde,“ rozohnila se Helena Titlbachová.