Most z roku 1925 prochází CHKO Třeboňsko, je památkově chráněný a jeho vlastníkem je Jihočeský kraj. Hlavním důvodem opravy je špatný technický stav mostu a jeho nosné konstrukce. Zrenovována bude také přilehlá část silnice.

Podle vyjádření vedoucího odboru dopravy třeboňského městského úřadu Pavla Zajíčka se rekonstrukcí nezmění šířka, ani prostorové parametry mostu. „Po dobu stavebních prací povede přes řeku provizorní lávka pro pěší a cyklisty,“ uvedl.

Objízdná trasa pro veškerá motorová vozidla vede ze Staré Hlíny po silnici I. třídy přes Mláku, Stráž nad Nežárkou a Pístinu až do Stříbřece,“ oznámil investiční technik Krajského úřadu Martin Újhelyi. Po této trase bude jezdit i náhradní autobusová doprava. Most by měl být opravený do konce roku.