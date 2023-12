Se začátkem nového roku hrozil na Jindřichohradecku zánik zubní pohotovosti. Všichni, které by o víkendech a svátcích začaly bolet zuby, by tak museli dojíždět za akutní péčí do krajského města. Podle zákona o zdravotních službách totiž od 1. ledna 2024 zajišťuje pohotovostní služby kraj, který bude od ledna provozovat metropolitní zubní pohotovost pro celé jižní Čechy v Českých Budějovicích.

Obyvatelé jindřichohradeckého okresu ale nakonec o svoji pohotovost nepřijdou. Zavedený model akutní zubní péče po jednání mezi zubaři, vedením Jindřichova Hradce i Jihočeského kraje nakonec od nového roku pokračuje dál tak, jak byli lidé zvyklí. Navíc i s příjemným bonusem v podobě jedné ordinační hodiny navíc. „Pohotovost běží dál pouze s tou změnou, že se ke stávající ordinační době přidala jedna hodina. To znamená, že pohotovost bude k dispozici od 8 až do 13 hodin. V současné době také konají jednání s hejtmanem, lékaři i panem starostou o tom, že by v Jindřichově Hradci mohla časem vzniknout centrální ordinace zubní pohotovosti. Pokud budou úspěšná, realizace by se mohla uskutečnit zhruba za tři až šest měsíců,“ nastínil předseda Oblastní stomatologické komory Jindřichův Hradec Pavel Havlíček.

Současný model zubní pohotovosti fungoval podle něj přibližně 30 let a byla tak nutná určitá renesance systému. „Myšlenka centrální pohotovosti se nám líbí a myslím, že by to vyřešilo řadu komplikací spojených se starým modelem,“ dodal Pavel Havlíček.

Pokud by v Jindřichově Hradci centrální ordinace vznikla, bude fungovat na podobném modelu, jako v krajském městě. „Pro pacienty by to bylo komfortnější v tom, že nemusí přemýšlet, kam mají jet, ale přijedou na jedno místo. Je k tomu poměrně ještě delší cesta, byť už se rýsují určité možnosti z hlediska umístění, je potřeba vyřešit například provozovatele nebo probrat s okresní stomatologickou komorou, jestli kolegové budou svolní,“ přiblížil jindřichohradecký starosta Michal Kozár.

Jedním z míst, kde by nová centrální zubní pohotovost mohla vzniknout, je jindřichohradecká nemocnice. Zdravotnické zařízení už městu potvrdilo, že by své prostory případně mohlo poskytnout.

Model centrální zubní pohotovosti začne od ledna fungovat v Českých Budějovicích. V provozu bude 365 dní v roce. Zařízení sice nenahradí stálého zubního lékaře, ale je určená všem Jihočechům, kteří nemají po ordinační době zubní ordinace možnost akutního ošetření. Pohotovost bude nově sídlit na Lidické třídě v horním patře budovy České spořitelny. Její provozovatel vzešel z výběrového řízení.

„Po novém prostředí i kvalitním přístrojovém vybavení volali i sami pohotovost sloužící zubní lékaři, i proto jsme se rozhodli k tomuto kroku, abychom jim co největší komfort zajistili. Metropolitní pohotovostní služby jsou trend, který prosazuje i stomatologická komora v krajských městech s největší spádovostí pacientů,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba. Nová pohotovost oproti té původní, která zatím funguje v českobudějovické nemocnici rozšíří ordinační hodiny ve všední den o 1 hodinu, o víkendech pak o 2 hodiny. Provoz ve všední den tak bude 16-22 hodin, o víkendu a státních svátcích v čase 8-20 hodin.