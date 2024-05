Pokud vás o víkendu rozbolí zuby, můžete od 8 do 13 hodin využít pohotovostní služby zubařů na Jindřichohradecku. Jinak slouží zubní pohotovost v Českých Budějovicích. Podívejte se na víkendový rozpis.

sobota 18. května

Radek Hulička, Jablonského 446, Třeboň - telefon 384 397 185

neděle 19. května

Adam Chaloupka, U Světa 750, Třeboň - telefon 773 222 180

Zubní lékaři na Jindřichohradecku slouží o víkendech a svátcích od 8.00 do 13.00 hodin.

O víkendových dnech a svátcích funguje také jihočeská zubní pohotovost v Českých Budějovicích, a to v časech od 8 do 20 hodin. Ve všední dny je pak otevřena od 16 do 22 hodin. Naleznete ji na adrese Lidická 78 v Českých Budějovicích, telefon 731 559 636, podrobné informace na webové stránce zubnipohotovostcb.cz.