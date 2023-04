Většina zaměstnanců v Jindřichově Hradci o blížícím se konci firmy neměla tušení. "Oznámili nám to tím stylem, že se ve středu kolem půl druhé odpoledne objevil lísteček na dveřích do haly se sdělením, že ve 14 hodin proběhne na jídelně podnikové shromáždění a poté ta informace ještě přišla do emailu. Všichni jsme se sebrali, dorazili tam a čekali, co bude," popsal jeden ze zaměstnanců, který si přál zůstat v anonymitě. To, co se dělo dál, ale nikdo z přítomných pracovníků firmy nečekal.

"Přesně ve dvě hodiny přijelo asi třicet sekuriťáků ve vestách, kteří vyskákali z auta a vše tam obšancovali. Pak přišla delegace z Kanady a personální z Lucemburska, kteří nám prostřednictvím překladatele oznámili, že už pro ně nejsme prioritní trh a rozhodli se ukončit provoz. Za šest minut si zase všichni sedli do auta a odjeli. My jsme museli čekat v jídelně, protože nás vyvolávala ochranka po odděleních. Dostali jsme papírové tašky, abychom si mohli zabalit osobní věci, doprovodili nás na pracoviště a hlídali, co si balíme. Pak nás sekuriťáci ještě vyprovodili ven před bránu," řekl pracovník firmy s tím, že zhruba za půl hodiny byl venku. Podle svých slov si připadal spíše jako zločinec. "Emoce tam samozřejmě probíhaly. Byli tam lidé, kteří ve firmě pracovali celý život a během chvilky přišli o zaměstnání. Myslím si, že řadě lidí vůbec nedošlo, co se stalo," dodal.

Na Hradecku je ze dne na den 150 lidí bez práce, Husky-KTW končí

I přes všechny okolnosti se ale firma podle zdroje Deníku k zaměstnancům zachovala férově a slíbila jim odstupné ve výši dvou platů. "Dali nám papír s informacemi, že jsme do 30. června zaměstnaní, obdržíme dopis o překážkách na straně zaměstnavatele a dostaneme náhradu mzdy. Každého pak pozvou v nějakém termínu na sepsání dohody o ukončení pracovního poměru s odstupným. Schůzky máme v hotelu Concertino, takže to ani není v bývalé práci," podivil se pracovník hradecké firmy. Podle jeho slov ještě několik zaměstnanců ve firmě zůstalo do podzimu. Budou mít za úkol zajistit dokončení rozpracovaných projektů.

Osud firmy není lhostejný také dalšímu z bývalých zaměstnanců. Stanislav Trepka byl u založení společnosti Husky-KTW a pracoval dlouhých 22 let jako výrobní manažer závodu, než v lednu roku 2022 odešel do důchodu. Zánik firmy byl podle něj logickým vyústěním několikalitého vývoje. "Hlavní problém historicky nastal v roce 2011, kdy v květnu tohoto roku pokračovatelé původního majitele pana Völkera, jeho dcera se svým manželem, nebyli schopni firmu řídit a prodali ji komplet společnosti Husky Canada. Do té doby jsme byli pouze obchodními partnery, my vyráběli formy a oni vstřikovací lisy. Dalším hřebíčkem do rakve bylo rozhodnutí o zavření pobočky v rakouském Waidhofenu. Tímto skončilo i obchodní oddělení, do té doby velmi úspěšné, a přišel útlum zakázek," vysvětlil Stanislav Trepka a dodal, že veškeré řízení hradeckého závodu převzala evropská centrála v Lucemburku, která ale tuto úlohu nezvládala.

Věřitelé JHMD odsouhlasili nákup dceřiné firmy kvůli povolením na provoz

"Do té doby vykonávala jinou výrobu a s našimi formami na uzávěry neměla žádnou zkušenost. Podle každodenní spolupráce jsem rychle pochopil, že je jenom otázka času, kdy firma v Jindřichově Hradci skončí," konstatoval Stanislav Trepka, kterému není lhostejný smutný osud společnosti. "Ve firmě jsem strávil 22 let. Desítky zaměstnanců nabíral do pracovního poměru a všem sliboval jisté zaměstnání s nadprůměrným výdělkem," uzavřel.

Firma Husky-KTW se sídlem v Jindřichově Hradci měla v roce 2021 podle výroční zprávy tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží téměř 321 milionů korun, což je meziročně o pět procent více. I přes úpadek zakázek firma skončila v zelených číslech také loni, kdy generovala zisk 12 milionů korun.